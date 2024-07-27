  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Алексине утонул 40-летний мужчина - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Алексине утонул 40-летний мужчина
Фото МЧС.

В Алексине утонул 40-летний мужчина

Мужчина купался в необорудованном месте.

В микрорайоне Бор города Алексин водолазами Областной поисково-спасательной службы Государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы» было извлечено тело сорокалетнего мужчины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

ghhAYDW6FH8.jpg

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает правила безопасного поведения на водных объектах:

F1KPThRYQdo.jpg

  • Не купайся на «диких» пляжах и в состоянии алкогольного опьянения.
  • Не ныряй в незнакомых местах.
  • Не устраивай в воде игр.
  • Следи за детьми и не оставляй их у воды без присмотра ни на минуту.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:38 +1
Другие статьи по темам
Событие
утонул мужчина
Место
Алексин

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В тульском детском оздоровительном лагере прошел Всероссийский «День цифры»
В тульском детском оздоровительном лагере прошел Всероссийский «День цифры»
В Тульской области ожидаются грозы
В Тульской области ожидаются грозы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.