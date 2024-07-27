В Алексине утонул 40-летний мужчина

Фото МЧС.

Мужчина купался в необорудованном месте.

В микрорайоне Бор города Алексин водолазами Областной поисково-спасательной службы Государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы» было извлечено тело сорокалетнего мужчины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает правила безопасного поведения на водных объектах: