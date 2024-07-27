В Тульской области ожидаются грозы

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером местами
на территории Тульской области ожидаются грозы.
Телефон экстренных служб: 112, 101.
Об этом предупреждают специалисты.
По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером местами
на территории Тульской области ожидаются грозы.
Телефон экстренных служб: 112, 101.
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен