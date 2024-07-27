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В Тульской области ожидаются грозы

В Тульской области ожидаются грозы

Об этом предупреждают специалисты.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером местами
на территории Тульской области ожидаются грозы.

Телефон экстренных служб: 112, 101.

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