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Погода в Туле 28 июля: до + 27 градусов и пасмурно

Погода в Туле 28 июля: до + 27 градусов и пасмурно

День будет очень теплый, но хмурый, вечером может пойти дождик.

Температура воздуха утром и вечером около + 22 градусов, днем разогреет до + 27, ночью станет прохладнее - + 18 + 20 градусов.

Давление 744 мм рт. ст., влажность воздуха 55%. Ветер западный, 4, 4 м/с. 

Магнитное поле спокойное. 

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