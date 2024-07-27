Погода в Туле 28 июля: до + 27 градусов и пасмурно

Температура воздуха утром и вечером около + 22 градусов, днем разогреет до + 27, ночью станет прохладнее - + 18 + 20 градусов.
Давление 744 мм рт. ст., влажность воздуха 55%. Ветер западный, 4, 4 м/с.
Магнитное поле спокойное.
День будет очень теплый, но хмурый, вечером может пойти дождик.
Температура воздуха утром и вечером около + 22 градусов, днем разогреет до + 27, ночью станет прохладнее - + 18 + 20 градусов.
Давление 744 мм рт. ст., влажность воздуха 55%. Ветер западный, 4, 4 м/с.
Магнитное поле спокойное.
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