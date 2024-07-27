Кардиология, онкология, сахарный диабет: туляки приняли участие в форуме «Здоровое общество»

В Москве прошел форум «Здоровое общество — 2024», организованный Фондом Росконгресс при поддержке Минздрава РФ.

Тульскую область на форуме представил заместитель министра здравоохранения региона Алексей Захаров.

Ведущие эксперты обсудили ключевые аспекты нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом РФ, который стал основной темой пленарной сессии.

На форуме были представлены планы по развитию существующих федеральных программ, направленных на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, гепатитом С и медицинской реабилитации.

Также предусмотрено создание новых федеральных проектов, включая цифровые платформы, которые помогут гражданам заботиться о своем здоровье.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о будущем первичного звена здравоохранения, охватывающем все уровни — от поликлинической до экстренной помощи гражданам. Директор Центрального института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Ольга Кобякова провела мастер класс по трендам, которые определяют развитие современного общества, технологий и доступной медицинской помощи.

Следует отметить, что Ольга Кобякова принимала участие в разработке новой стратегии развития здравоохранения Тульской области.

Участники форума обменялись опытом и отметили важность дальнейшего сотрудничества в формировании здорового общества.

Напомним, в Тульской области стартовала работа по обновлению Программы развития, созданной по поручению Алексея Дюмина. В связи с новыми целями, которые поставил Президент России, Программа будет актуализирована и продлена до 2030 года.