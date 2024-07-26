Роспотребнадзор призвал туляков не покупать икру «бизнесмена-призрака»

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В Роспотребнадзоре по Астраханской области установили факт продажи некачественной икры c данными о несуществующем изготовителе, сообщает пресс-службе тульского ведомства.

Речь идет об икре щуки пастеризованной «Новинка», произведенной ИП Козлов В. В. (Астраханская область, Володарский район, поселок Володарский, улица Советская, 49). Оказалось, что предприниматель Козлов В.В. деятельность по производству икорной продукции не ведет, а указанный адрес не существует.

Тульский Роспотребнадзор призвал жителей не покупать продукцию этого производителя. Информацию о «предпринимателе-призраке» уже направили в полицию.