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  4. Единственная в Тульской области: школьница из Новомосковска стала лауреатом первой степени всероссийского конкурса «Большая перемена» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
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Школьница из Новомосковска стала победителем всероссийского конкурса «Большая перемена»
Фото Александра Гусева.

Школьница из Новомосковска стала победителем всероссийского конкурса «Большая перемена»

Теперь Ульяна Гусева отправится в «Путешествие мечты» — поездку по всей России от Москвы до Владивостока.

12-летняя Ульяна Гусева, ученица МБОУ «СОШ № 18» Новомосковска, стала лауреатом I степени конкурса «Большая перемена», финал которого прошёл в «Артеке». Там она соревновалась с более чем 700 школьниками со всей России.

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«Большая перемена» собирает самых активных, инициативных и креативных детей России. Конкурс состоит из нескольких этапов: дистанционный (участник выполняет определённое задание с наставником), собеседование с экспертом в онлайн-формате и финал, где эксперты оценивают навыки детей, их умение работать в команде, логическое мышление и креативность.

Для конкурса Ульяна подготовила проект детской площадки: помимо удобства и красоты в своём проекте она учла и наличие доступной среды для детей с особенностями развития. В этом ей помогала Наталья Ерёмина — классный руководитель начального звена. При прохождении дистанционного этапа Ульяне не хватило всего одного балла, чтобы выйти в финал, но по счастливому стечению обстоятельств именно на этот балл организаторы снизили порог для выхода в финал. Так Ульяна оказалась в «Артеке».

В финале Ульяна смогла доказать экспертам, что она достойна первого места: школьницу наградили «Путешествием мечты» — поездкой от Москвы до Владивостока с остановками в разных городах России, экскурсиями и обучением. Прокатит по стране Ульяну поезд «Большой перемены». 

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Новомосковск

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