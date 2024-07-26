Школьница из Новомосковска стала победителем всероссийского конкурса «Большая перемена»

Фото Александра Гусева.

Теперь Ульяна Гусева отправится в «Путешествие мечты» — поездку по всей России от Москвы до Владивостока.

12-летняя Ульяна Гусева, ученица МБОУ «СОШ № 18» Новомосковска, стала лауреатом I степени конкурса «Большая перемена», финал которого прошёл в «Артеке». Там она соревновалась с более чем 700 школьниками со всей России.

«Большая перемена» собирает самых активных, инициативных и креативных детей России. Конкурс состоит из нескольких этапов: дистанционный (участник выполняет определённое задание с наставником), собеседование с экспертом в онлайн-формате и финал, где эксперты оценивают навыки детей, их умение работать в команде, логическое мышление и креативность.

Для конкурса Ульяна подготовила проект детской площадки: помимо удобства и красоты в своём проекте она учла и наличие доступной среды для детей с особенностями развития. В этом ей помогала Наталья Ерёмина — классный руководитель начального звена. При прохождении дистанционного этапа Ульяне не хватило всего одного балла, чтобы выйти в финал, но по счастливому стечению обстоятельств именно на этот балл организаторы снизили порог для выхода в финал. Так Ульяна оказалась в «Артеке».

В финале Ульяна смогла доказать экспертам, что она достойна первого места: школьницу наградили «Путешествием мечты» — поездкой от Москвы до Владивостока с остановками в разных городах России, экскурсиями и обучением. Прокатит по стране Ульяну поезд «Большой перемены».