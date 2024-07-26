Очевидцы: «На Одоевском шоссе по базам и складам бегает молодой лось»

Фото из архива Myslo

С редакцией Myslo связалась читательница Ирина. Женщина рассказала, что на Одоевском шоссе, в районе 10-й базы, уже два или три дня бегает молодой лось. По её словам, животное травмировано и очень напугано местными собаками, которых в промзоне в избытке.

«Псы гоняют его из стороны в сторону, а деться ему некуда – только на дорогу, где машины и фуры. Сейчас лось забился на одном из складов, поэтому сфотографировать его не удалось. Звонки в Минприроды результатов не дали. В худшем случае, он просто умрёт там. А если выбежит на дорогу и спровоцирует ДТП? Как минимум, материальный ущерб обеспечен!»