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Очевидцы: «На Одоевском шоссе по базам и складам бегает молодой лось»
Фото из архива Myslo

Очевидцы: «На Одоевском шоссе по базам и складам бегает молодой лось»

Сохатый травмирован и очень пуглив – без помощи он вряд ли сможет добраться до естественной среды обитания.

С редакцией Myslo связалась читательница Ирина. Женщина рассказала, что на Одоевском шоссе, в районе 10-й базы, уже два или три дня бегает молодой лось. По её словам, животное травмировано и очень напугано местными собаками, которых в промзоне в избытке.

«Псы гоняют его из стороны в сторону, а деться ему некуда – только на дорогу, где машины и фуры. Сейчас лось забился на одном из складов, поэтому сфотографировать его не удалось. Звонки в Минприроды результатов не дали. В худшем случае, он просто умрёт там. А если выбежит на дорогу и спровоцирует ДТП? Как минимум, материальный ущерб обеспечен!»

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