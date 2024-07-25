Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» попросили туляков сообщать об открытых люках

Фото из группы отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» создали проект «ОСТОРОЖНОЛЮК» — его главной задачей является оперативное информирование общественности и органов власти об открытых люках, выгребных ямах и колодцах.

По словам спасателей, открытые канализационные колодцы — серьёзная проблема. Полгода назад в центре Тулы пятилетний мальчик скатился со снежной горки и провалился прямиком в открытый люк, скрытый под снегом. Хорошо, что малыш гулял с родителями, которые смогли его вытащить из ловушки с ледяной водой! Мальчик отделался испугом, а его папа — легкими травмами.

— У отряда «ЛизаАлерт» есть своя статистика поисков, которые заканчивались возле очередного люка. И завершались далеко не всегда заветным «Найден, жив!». Недостаточно обозначить открытый люк палкой, веткой или закрыть подручными материалами — это не предотвратит беду, — пишут волонтеры.

Что делать, если обнаружили люк:

обязательно сфотографируйте объект и его окрестности (3-5 фото),

определите адрес, где находится объект (можно использовать навигатор, карты или другое приложение, определяющее координаты),

выложите эту информацию в сообщество «ОСТОРОЖНОЛЮК» с указанием города,

позвоните на номер 112 и оставьте информацию об открытом люке оператору.

— Органы власти и коммунальные службы отреагируют на такие заявки гораздо быстрее, чем на обычный телефонный звонок. Чем больше люков мы вместе закроем, тем больше предотвратим несчастных случаев и спасем жизней, — подчеркнули в отряде «ЛизаАлерт».