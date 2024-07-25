Тульские таможенники: торговля со странами евразийского союза выросла на 15%

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За первое полугодие 2024 года таможенники зарегистрировали 15 тыс. статистических форм учета перемещения товаров при взаимной торговле с членами ЕАЭС.

Основные категории вывозимых товаров во взаимной торговле —

изделия химической промышленности и металлургии, продовольственные

товары, электрические машины и оборудование, строительные материалы.

Среди ввозимых товаров — оборудование, продовольственная продукция,

стройматериалы и мебель.

С января по июнь 2024 года таможенники зарегистрировали 15 тыс. статистических форм учета перемещения товаров при взаимной торговле. Это на 15% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, рассказали в пресс-службе тульской таможни.

Тульская таможня напоминает о необходимости подачи статистической

формы в виде электронного документа, заполненного в «Личном кабинете

участника ВЭД» на официальном сайте ФТС России. Направлять

статистическую форму за отчетный месяц необходимо не позднее 10-го

рабочего дня календарного месяца, следующего за календарным месяцем

отгрузки или получения товаров.



По фактам несоблюдения порядка представления статформ тульские

таможенники с начала года составили 448 протоколов об административных

правонарушениях. По статье 19.7.13 КоАП РФ начислено штрафов на

сумму 640 тыс. рублей.

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В Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Молдавия, Узбекистан, Куба.