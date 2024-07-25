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Тульские таможенники: торговля со странами евразийского союза выросла на 15%
Фото freepik.ru.

Тульские таможенники: торговля со странами евразийского союза выросла на 15%

За первое полугодие 2024 года таможенники зарегистрировали 15 тыс. статистических форм учета перемещения товаров при взаимной торговле с членами ЕАЭС.

Основные категории вывозимых товаров во взаимной торговле —
изделия химической промышленности и металлургии, продовольственные
товары, электрические машины и оборудование, строительные материалы.
Среди ввозимых товаров — оборудование, продовольственная продукция,
стройматериалы и мебель.

С января по июнь 2024 года таможенники зарегистрировали 15 тыс. статистических форм учета перемещения товаров при взаимной торговле. Это на 15% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, рассказали в пресс-службе тульской таможни.

 

Тульская таможня напоминает о необходимости подачи статистической
формы в виде электронного документа, заполненного в «Личном кабинете
участника ВЭД» на официальном сайте ФТС России. Направлять
статистическую форму за отчетный месяц необходимо не позднее 10-го
рабочего дня календарного месяца, следующего за календарным месяцем
отгрузки или получения товаров.

По фактам несоблюдения порядка представления статформ тульские
таможенники с начала года составили 448 протоколов об административных
правонарушениях. По статье 19.7.13 КоАП РФ начислено штрафов на
сумму 640 тыс. рублей.

справочно

В Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Молдавия, Узбекистан, Куба. 

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Место
Евразийский союз

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