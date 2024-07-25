Метеопредупреждение: на Тулу надвигаются грозы и ливни

Тульскую область в ближайшие часы накроют ливни, грозы, а порывы ветра достигнут 15 м/с, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По прогнозам синоптиков, непогода продержится до конца дня.

Спасатели предупреждают водителей — им нужно соблюдать осторожность, ехать медленно и держать дистанцию, а также избегать внезапных маневров. Автомобили следует парковать вдали от деревьев.

Пешеходам тоже нужно быть внимательнее — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.