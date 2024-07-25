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Николай Воробьев: «Трудовые бригады» оказывают реальную помощь жителям региона

Николай Воробьев: «Трудовые бригады» оказывают реальную помощь жителям региона

В конце мая в регионе стартовал новый проект «Молодой Гвардии Единой России».

Председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев встретился с волонтерами проекта «Трудовые бригады» и поблагодарил их за работу.

В конце мая в регионе стартовал новый проект «Молодой Гвардии Единой России». «Трудовые бригады» активно продолжают эстафету добрых дел, выполняя адресные заявки и просьбы жителей по уборке и благоустройству территорий. 

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— Проект «Трудовые бригады» работает совсем недавно — всего около двух месяцев, но уже к нам поступило около 40 заявок, которые мы успешно выполняем. Сейчас скашиваем траву вдоль главной магистрали города Белева — улицы Карла Маркса. Объем большой, но думаю, что управимся за 2-3 дня. Ребята-волонтеры делают свое дело с душой, не формально. Белев — один из старинных русских городов, и он должен быть чистым и опрятным, — рассказывает участник проекта «Трудовые бригады» Павел Астафьев.

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Николай Воробьев встретился с ребятами на улице Карла Маркса в городе Белеве, поблагодарил их за бескорыстный труд и отметил, что они делают очень полезное дело.

— Ребята из «Трудовых бригад» — это хорошие помощники власти и жителей в наведении порядка в городах и поселках региона. Не всегда сделанное ими носит масштабный характер, но даже небольшие дела бывают очень важны и нужны. Будем развивать это направление деятельности «Молодой Гвардии Единой России» и всячески поддерживать активистов, — прокомментировал итоги встречи с молодогвардейцами Николай Воробьев.

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