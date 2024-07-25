Индекс промышленного производства в Тульской области за первую половину 2024 года превысил 112%

Данные с января по июнь опубликовали специалисты Туластата.

Согласно статистике за первое полугодие, индекс промышленного производства составил 112,4% к соответствующему периоду прошлого года.

По секторам экономики «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства» и «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» наблюдается позитивная динамика, рост составил 24,7%, 12,8% и 7,4% соответственно.

По виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» отмечено снижение на 3,1%.