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Вечеринка «Нулевые&90’s | Проект Х» в Concert Hall: фоторепортаж

Вечеринка «Нулевые&90’s | Проект Х» в Concert Hall: фоторепортаж

Мероприятие состоялось 19 июля на танцполе Concert Hall.

Саундтреки, поп-панк мотивы и самая яркая поп-музыка всех времен: от Britney Spears до Агутина. В такой атмосфере прошла вечеринка «Нулевые&90’s | Проект Х». 

«Проект X: Дорвались» — молодёжная комедия, в основе которой лежат реальные события, произошедших в Мельбурне в 2008 году и получивших известность на весь мир. 16-летний подросток Кори Уортингтон в отсутствие родителей устроил вечеринку, которая собрала по меньшей мере несколько сотен человек. Приглашение на неё парень разместил на сайте бесплатных объявлений. Веселье окончилось массовыми беспорядками, прибытием полицейских с собаками и даже вызовом военного вертолёта. 

Вечеринка в Concert Hall завершилась без происшествий. Однако многие могут согласиться, что ее концепция укладывалась в слоган фильма: «Вечеринка, о которой ты даже не мечтал».

Были на вечеринке в пятницу? Ищите себя на фото!

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сегодня, в 19:04 +1
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