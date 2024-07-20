В администрации Тулы напомнили жителям, как подать заявку на подключение дома к газу

Фото: пресс-служба городской администрации.

На данный момент с жителями областного центра уже заключено почти 1000 договоров на догазификацию.

В северной части Зареченского округа строят новые газопроводы. Работы специалисты «Тулагоргаз» ведут по программе социальной догазификации.

Новые газовые сети протяженностью 14 км прокладывают в северной части Заречья — на участках для многодетных семей и по Баташевским проездам. Реализация проекта создаст условия для условия для подключения к природному газу около 670 домовладений. В настоящее время с жителями данных улиц заключено 109 договоров.

Кроме того, газовики продолжают принимать заявки на догазификацию домовладений в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ).

В настоящее время поступило 176 заявок от 25 СНТ, заключено 32 договора.

Специалисты «Тулагоргаз» совместно с администрацией города формируют план-график газификации СНТ, в котором будут указаны сроки выполнения мероприятий по подключению.

По словам генерального директора АО «Тулагоргаз» Василия Большова, основная цель всех мероприятий, чтобы как можно больше жителей Тулы получили доступ к газу: в домах людей станет комфортнее, за счет использования газа будет серьезная экономия в деньгах. Всем, кто еще не подал заявку, рекомендуют сделать это как можно быстрее.

Как отметил глава администрации города Тулы Илья Беспалов, социальная догазификация — программа, которая направлена на улучшение качества жизни туляков.

— У администрации города налажено постоянное взаимодействие с газораспределительными организациями. С туляками ведется разъяснительная работа. На сегодняшний день с жителями областного центра заключено более 990 договоров на догазификацию со сроком исполнения до 2027 года. Общий потенциал догазификации в Туле составляет 1425 домовладений, — подчеркнул Илья Беспалов.

Подать заявку на участие в программе можно через сайт Единого оператора газификации connectgas.ru, через портал Госуслуг, через сайт АО «Тулагоргаз», при личном обращении в отдел по работе с клиентами АО «Тулагоргаз», в 34 отделениях МФЦ.

К заявке необходимо приложить документы о собственности на дом и земельный участок, ситуационный план участка, а также копии паспорта, СНИЛС и ИНН.

Программа социальной догазификации реализуется по поручению Президента.