Волонтёры отряда «ЛизаАлерт» покажут тулякам, как искать пропавших людей

На мероприятиях все желающие смогут познакомиться с главными методами городского поиска.

Опытные представители отряда расскажут, как грамотно провести опрос, где правильно расклеить ориентировки и на что обращать внимание при осмотре торговых центров и вокзалов. Эти навыки могут помочь вам спасти чью-то жизнь!

Для участия потребуется предварительная регистрация по этой ссылке.

Занятие продолжительностью 1,5-2 часа состоится 31 июля, в 19.00. Место сбора: ул. Советская, д. 3, отель «Азимут». Все вопросы можно задать по телефону: +7(953)955-04-07 (Анна).