Myslo-SUP в Платоновском парке: что ждет гостей и как зарегистрироваться участникам

Фестиваль Myslo-SUP — праздник спорта и большой летний пикник «Слободы». Такое пропустить нельзя. А все потому что в субботу, 10 августа, Платоновский парк станет эпицентром самых разных активностей.

Гонка на Sup

Главные события фестиваля Myslo-SUP — соревнования корпоративных команд сапсёрферов. Участникам предстоит на скорость преодолеть дистанцию 3×100 м с огибанием буёв. Гонка будет проходить по турнирной системе на вылет. От компании можно заявить несколько участников. Минимально — команда из 2 человек. Отлично, если в команде будут и женщины, и мужчины. Каждый участник стартует на отдельном сапе.

Тех, кто покажет лучший индивидуальный результат по времени — и среди мужчин, и среди женщин, — ждут призы по 20 тысяч рублей. Все участники соревнований получат подарки от партнеров мероприятия.

Для участия в гонке необходимо прислать заявку на [email protected], указав количество участников, ваше имя и контактный телефон (пожалуйста, напишите Myslo-SUP в теме письма).

Участие в гонках платное: 4 тысячи рублей за один сап, со своим сапом — 3 тысячи рублей.

Ночной заплыв

Ночной заплыв на сапах — с фонариками, свечами и медитацией под звездным небом— красивое завершение праздника и яркая кульминация субботнего дня на пруду Платоновского парка.

Для участия (оно бесплатное) в ночном заплыве необходима лишь предварительная регистрация через [email protected] (ваше имя и контактный телефон (пожалуйста, напишите Myslo-SUP в теме письма). Количество участников здесь ограничено.

Впервые на sup

Вы ни разу не стояли на сапе? Это легко исправить. На празднике будут работать опытные инструкторы от компании нашего партнера. Это бесплатно.

Если вы хотите попробовать — регистрируйтесь на пробный заплыв, отправив заявку на [email protected] (ваше имя и контактный телефон (пожалуйста, напишите Myslo-SUP в теме письма). Мы забронируем вам сап и время. Участие бесплатное! Попробуйте, вам понравится, но учтите — количество мест для новичков ограничено.

а что помимо Sup?

Рядом с прудом в течение всего дня на аллеях Платоновского парка будет много и других развлечений, интересных, необычных и бесплатных.

Один из партнеров фестиваля — «Фитнес Парк» – уже подготовил расписание активностей. Желающим поучаствовать требуется всего лишь предварительно зарегистрироваться! Нужно прислать на почту [email protected] ваше имя и контактный телефон (пожалуйста, напишите Myslo-SUP в теме письма).

14:00 — 14:45 — ZUMBA (6+)

Зажигательная танцевальная тренировка, на основе латинских ритмов, поможет вам не только приобрести великолепную форму, но и зарядиться необыкновенными положительными эмоциями. Подойдет и для детей и для взрослых. Тренер: Карина Груданова.

15:00 — 15:45 — FITROCK (18+)

Это рок-концерт в формате фитнес-тренировки. Приседания, выпады, танцы…

И все это под звуки ударов барабанных палочек! Почувствуй себя барабанщиком, исполняющим соло на сцене огромного концертного зала. Только для взрослых!

Как играть — решать только тебе! Тренер: Карина Груданова.

16:00 — 16:45 — BALANCE (6+)

Групповая тренировка с элементами Йоги, Пилатеса и Тай-чи, она не предполагает резких и интенсивных движений, а нацелена на сосредоточенную и сбалансированную работу. Благодаря такому сочетанию упражнений вы значительно улучшите подвижность позвоночника и силу мышц кора. Тренировка рассчитана на все возрастные группы. Тренер: Александра Старостина.

Инструктор по латинским танцам Варвара Малолетнева даст урок танца в стиле latina-mix в 18.00 - 19.00 (6+).

Программа стремительно формируется, и в ближайшее время мы расскажем подробнее об остальных активностях.

На территории фестиваля будет работать зона фуд-корта. Известные тульские производители проведут дегустацию своей продукции.

В детской зоне — мастер-класс по скетчингу, настольные игры, раскраски, развлекательные игры в VR, роботы. Участие в детской анимации бесплатное.

На пикнике будут работать фотозоны и фотографы Слободы&Myslo. Самая веселая и стильная компания пикника получит подарок от партнеров мероприятия.

Весь день на пикнике будет звучать электронная музыка от DJ Kimmi Moon, а хэдлайнером мероприятия станет группа «Пряник Band».