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В Туле полиция опечатала квартиру с запертой в ней кошкой

В Туле полиция опечатала квартиру с запертой в ней кошкой

Когда животное высвободят из плена, пока не ясно. Возможно, завтра.

«Одинокого пожилого человека увезли в больницу. Квартиру опечатали. Там осталась кошка. Опечатанной и замурованной. Представители полиции отвечают, что определять судьбу животных не входит в их обязанности. А в чьи?» — сообщил вечером воскресенья Центр помощи бездомным животным «Любимец». 

Отмечается, что приют «Любимец» готов принять животное безвозмездно. 

В пресс-службе УМВД по Тульской области сообщили:

«Вопрос по животному решен. Его заберут в приют в кратчайшие сроки. Квартира будет вскрыта». 

Более конкретную информацию по срокам в ведомстве не предоставили. 

При этом в «Любимце» уточнили:

«Участкового сегодня нет. Возможно, получится освободить кошку только завтра»

Туляки возмутились сложившейся ситуацией:

Светлана Дорохова: «Кошмар какой-то, разве это не жестокое обращение с животным, заранее зная, что она там осталась. Тем более, если предлагают ее забрать».

Наталья Фризен: «Почему до сих пор нет закона, который этот вопрос регулирует? Детей сразу по конвейеру соцслужб пускают, а животные вне правового поля остаются».

Надежда Горячева: «Это не единичный случай и по факту тот, кто это допускает, преступник, так как он обрекает животное на мучительную смерть. Город обязан иметь приют, куда можно было бы временно передать животное. Администрация города! Времени нет, животное в опасности, именно вы должны срочно принять меры».

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Автор:
сегодня, в 12:43 +3
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