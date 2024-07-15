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В Тульской области утонули еще двое мужчин
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области утонули еще двое мужчин

Обстоятельства происшествия выясняются.

В Алексине на акватории реки Ока и в Ефремове в реке Красивая Меча очевидцы обнаружили тела ранее утонувших мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

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В ведомстве уточнили, что данные места не были оборудованы для купания.

Обстоятельства трагедий устанавливаются.

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Отметим, что с начала сезона в Тульской области утонули уже 17 человек. Среди них — двое детей. Основная причина гибели — купание в необорудованных местах.

Myslo составил карту мест, где чаще всего тонули купальщики. Ее можно посмотреть по ссылке.

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