В Тульской области утонули еще двое мужчин

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Алексине на акватории реки Ока и в Ефремове в реке Красивая Меча очевидцы обнаружили тела ранее утонувших мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В ведомстве уточнили, что данные места не были оборудованы для купания.

Обстоятельства трагедий устанавливаются.

Отметим, что с начала сезона в Тульской области утонули уже 17 человек. Среди них — двое детей. Основная причина гибели — купание в необорудованных местах.

Myslo составил карту мест, где чаще всего тонули купальщики. Ее можно посмотреть по ссылке.