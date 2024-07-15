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Туляк оболгал бригаду иностранных рабочих и теперь заплатит за это

Туляк оболгал бригаду иностранных рабочих и теперь заплатит за это

Обвинил работяг в краже, тем самым совершив ложный донос.

В Туле 42-летний мужчина признан виновным в совершении ложного доноса.

Судом установлено, что осенью 2023 года обвиняемый заключил устный договор с бригадой иностранных граждан на осуществление ремонтных работ, однако последние свои обязательства не выполнили и перестали выходить на связь.

Мужчина не придумал ничего лучше, чем пойти в полицию и заявить, что иностранцы украли из его квартиры 100 000 рублей. Стражи порядка довольно быстро выяснили, что преступления не было, после чего возбудили уголовное дело в отношении мужчины.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в 20 000 рублей. 

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