Туляк оболгал бригаду иностранных рабочих и теперь заплатит за это

В Туле 42-летний мужчина признан виновным в совершении ложного доноса.

Судом установлено, что осенью 2023 года обвиняемый заключил устный договор с бригадой иностранных граждан на осуществление ремонтных работ, однако последние свои обязательства не выполнили и перестали выходить на связь.

Мужчина не придумал ничего лучше, чем пойти в полицию и заявить, что иностранцы украли из его квартиры 100 000 рублей. Стражи порядка довольно быстро выяснили, что преступления не было, после чего возбудили уголовное дело в отношении мужчины.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в 20 000 рублей.