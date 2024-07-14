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Семьи с двумя и более детьми будут получать новую выплату
Фото из архива Myslo

Семьи с двумя и более детьми будут получать новую выплату

Соответствующий федеральный закон 13 июля подписал глава государства Владимир Путин.

Для социальной поддержки семей с детьми установлена новая ежегодная семейная выплата. Она будет начисляться гражданам России, имеющим двух и более детей. Среди обязательных условий – гражданство, налоговое резидентство и постоянное проживание в Российской Федерации, а также уплата НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой.

В законе также сказано, что право на получение выплаты возникает при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума.

Размер выплаты – разница между суммой расчётного исчисленного налога на доходы физлиц за прошлый год и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Полный текст документа можно найти здесь.

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вчера, в 22:29 +1
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