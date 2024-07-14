В Щекинском районе посетитель автосервиса стал жертвой кражи

Фото из архива Myslo

В дежурную часть ОМВД России по Щёкинскому району обратился 52-летний житель пос. Первомайский. Мужчина рассказал, что забыл свой смартфон в автосервисе, а когда вернулся, обнаружил, что гаджет пропал.

Полицейские оперативно установили личность похитителя – им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 34-летний житель Новопокровского района Краснодарского края. Он задержан и признался в содеянном.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенный смартфон уже вернули владельцу.