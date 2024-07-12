В ночь на 14 июля Землю накроет магнитная буря

В ночь на 14 июля ожидается магнитная буря слабого класса — G1. Такой прогноз дают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Медики говорят: магнитные бури могут вызывать головные боли, тошноту, сонливость и раздражительность. Метеочувствительным людям советуют провести этот день в спокойной обстановке. Особенно тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Рекомендованы такие меры предосторожности во время магнитной бури:
- пейте много воды;
- отдыхайте и избегайте излишней физической нагрузки;
- питайтесь правильно, включайте в свой рацион продукты, богатые витаминами и минералами;
- избегайте стресса и научитесь расслабляться и успокаиваться;
- соблюдайте гигиену сна и следите за своим режимом сна;
- следите за прогнозами и подготовьтесь заранее, чтобы снизить риск негативных последствий.