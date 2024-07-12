В ночь на 14 июля Землю накроет магнитная буря

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Пик солнечных вспышек прогнозируют на 12 ночи и 6 утра.

В ночь на 14 июля ожидается магнитная буря слабого класса — G1. Такой прогноз дают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Медики говорят: магнитные бури могут вызывать головные боли, тошноту, сонливость и раздражительность. Метеочувствительным людям советуют провести этот день в спокойной обстановке. Особенно тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Рекомендованы такие меры предосторожности во время магнитной бури: