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В ночь на 14 июля Землю накроет магнитная буря
Изображение от stockgiu на Freepik.

В ночь на 14 июля Землю накроет магнитная буря

Пик солнечных вспышек прогнозируют на 12 ночи и 6 утра.

В ночь на 14 июля ожидается магнитная буря слабого класса — G1. Такой прогноз дают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

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Медики говорят: магнитные бури могут вызывать головные боли, тошноту, сонливость и раздражительность. Метеочувствительным людям советуют провести этот день в спокойной обстановке. Особенно тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Рекомендованы такие меры предосторожности во время магнитной бури:

  • пейте много воды;
  • отдыхайте и избегайте излишней физической нагрузки;
  • питайтесь правильно, включайте в свой рацион продукты, богатые витаминами и минералами;
  • избегайте стресса и научитесь расслабляться и успокаиваться;
  • соблюдайте гигиену сна и следите за своим режимом сна;
  • следите за прогнозами и подготовьтесь заранее, чтобы снизить риск негативных последствий.

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