Зарплата до 5 млн рублей: в Туле найдена самая высокооплачиваемая вакансия

Эксперты hh.ru выделили топ-10 предложений июля с самой высокой заработной платой в Туле. Рейтинг возглавил агент по приобретению портфелей прав требований к физическим лицам с зарплатой от 1 000 000 рублей до вычета налогов.

Полностью топ выглядит так: