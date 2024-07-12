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Зарплата до 5 млн рублей: в Туле найдена самая высокооплачиваемая вакансия

Зарплата до 5 млн рублей: в Туле найдена самая высокооплачиваемая вакансия

Рейтинг подготовил портал HeadHunter.

Эксперты hh.ru выделили топ-10 предложений июля с самой высокой заработной платой в Туле. Рейтинг возглавил агент по приобретению портфелей прав требований к физическим лицам с зарплатой от 1 000 000 рублей до вычета налогов.

Полностью топ выглядит так:

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