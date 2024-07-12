Зарплата до 5 млн рублей: в Туле найдена самая высокооплачиваемая вакансия

Эксперты hh.ru выделили топ-10 предложений июля с самой высокой заработной платой в Туле. Рейтинг возглавил агент по приобретению портфелей прав требований к физическим лицам с зарплатой от 1 000 000 рублей до вычета налогов.
Полностью топ выглядит так:
- агент по приобретению портфелей прав требований к физическим лицам — от 1 000 000 до 5 000 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/102388537;
- комплексная бригада — от 800 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/103702600;
- врач стоматолог хирург-имплантолог — от 750 000 до 950 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/102965157;
- финансовый директор семейного офиса — от 300 000 до 1 000 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/103535560;
- менеджер по проектированию и строительству — до 450 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/102492351;
- ведущий специалист по календарно-сетевому планированию до 450 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/103684215;
- токарь-расточник — от 300 000 до 450 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/96728126;
- врач-офтальмолог, рефракционный хирург от 250 000 до 450 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/102513069;
- руководитель отдела продаж от 300 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/102967048;
- оператор ЧПУ от 286 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/103633085.