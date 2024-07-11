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Туляки сдали в банки тонну мелочи
Фото из архива Myslo

Туляки сдали в банки тонну мелочи

В регионе подвели итоги всероссийской акции «Монетная неделя».

За две недели жители Тульской области принесли в банки более 237 тысяч монет на 962000 рублей. Общий вес сданных монет составил почти 1000 кг. В обмен на монеты можно было получить банкноты или сразу зачислить сумму на банковский счёт.

Чаще других в банки приносили 10-рублевые монеты – их набралось более 71000 штук. На втором месте – однорублёвки, их сдали 45000 штук. Также туляки вернули в оборот 38 тысяч монет достоинством 10 копеек, 30 тысяч двухрублевых и 25 тысяч пятирублевых.

– Несмотря на то, что в России монета чеканится в достаточном количестве, многие организации остро нуждаются в ней. Акции по обмену металлических денег помогают тулякам избавиться от скопившейся мелочи и позволяют монете вернуться в экономику, – отметила эксперт по денежным знакам тульского отделения Банка России Анна Беловинцева.

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Фотограф:
сегодня, в 20:50 0
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