Туляки сдали в банки тонну мелочи

За две недели жители Тульской области принесли в банки более 237 тысяч монет на 962000 рублей. Общий вес сданных монет составил почти 1000 кг. В обмен на монеты можно было получить банкноты или сразу зачислить сумму на банковский счёт.

Чаще других в банки приносили 10-рублевые монеты – их набралось более 71000 штук. На втором месте – однорублёвки, их сдали 45000 штук. Также туляки вернули в оборот 38 тысяч монет достоинством 10 копеек, 30 тысяч двухрублевых и 25 тысяч пятирублевых.

– Несмотря на то, что в России монета чеканится в достаточном количестве, многие организации остро нуждаются в ней. Акции по обмену металлических денег помогают тулякам избавиться от скопившейся мелочи и позволяют монете вернуться в экономику, – отметила эксперт по денежным знакам тульского отделения Банка России Анна Беловинцева.