Жительница Кимовска «розочкой» убила мужа своей матери: суд огласил приговор

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Помимо лишения свободы, с женщины взыскали компенсацию морального вреда и расходы на похороны.

Ночью 16 января в фойе общежития на ул. Павлова разыгралась кровавая драма - местная жительница поссорилась с супругом своей матери. Она схватила стоявшую на столе бутылку и, отбив донышко об угол, ударила мужчину «розочкой» в горло.

Потерпевшего экстренно доставили в районную больницу. Несмотря на усилия медиков, в тот же день он скончался. Суд признал женщину виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Ближайшие семь лет она проведёт в колонии общего режима.

Также с подсудимой взыскали расходы на погребение мужчина и компенсацию морального вреда – в общей сложности, чуть меньше полумиллиона рублей.