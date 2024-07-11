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Туляк нырнул в озеро и сломал позвоночник
Фото минздрава Тульской области.

Туляк нырнул в озеро и сломал позвоночник

Нейрохирургам пришлось удалить мужчине поврежденный позвонок и заменить его костью из таза.

30-летний туляк, купаясь в озере, нырнул и ударился головой о дно. После удара у него заболела шея, из-за онемения рук и ног он начал захлебываться. Об этом сообщает региональный минздрав.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Тульскую городскую больницу скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина с диагнозом «перелом позвоночника со сдавлением и смещением спинного мозга».

Нейрохирурги больницы провели сложную операцию на шее: удалили поврежденный позвонок, заменили его костью из таза и зафиксировали пластиной.

Заведующий нейрохирургическим отделением Константин Слемзин отметил, что благодаря высокому профессионализму и слаженной работе команды специалистов операция прошла успешно.

— Доступ к позвоночнику осуществляется спереди через жизненно важные органы, такие как трахея, пищевод, сонная артерия. Последствия при таком повреждении могли привести к полной парализации пациента. Поэтому мы действовали слаженно и очень деликатно, — отметил Константин Слемзин.

Через неделю после операции состояние мужчины стабилизировалось, его выписали домой.

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