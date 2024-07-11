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Наведем порядок вместе! 

Наведем порядок вместе! 

В Туле активисты «Единой России» покрасили детскую площадку на улице Кауля.

«Трудовые бригады» взялись приводить в порядок двор на улице Кауля в Туле. Задача была простая, но важная — покрасить расположенные здесь объекты детской площадки. 
 
Депутат Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Константин Подрезов работал кисточкой умело. Объяснял это тем, что вырос в деревне, поэтому красить для него — привычное дело. 
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— Хочу, чтобы люди не воспринимали сегодняшние действия как разовую акцию, — пояснил он. — Мы все это делаем для того, чтобы в городе было чище и краше. Когда я учился в школе, у нас в понедельник последним уроком стоял предмет «Общественно-полезный труд». Все мы раз в неделю выходили на разные объекты и работали. Это очень хорошая практика — делать что-то своими руками для соседней улицы, двора.

Само собой, разговор переключился на другую важную тему — трудовое воспитание в школе. Константин Андреевич, представляющий педагогический вуз региона, за то, чтобы в школы вернулись традиции трудового воспитания.

— Сейчас Министерство просвещения и Государственная Дума выступили с инициативой внедрять его в школах. Если будут возвращены в систему образования трудовые уроки, ничего плохого в этом не вижу. И я, и все мое поколение через это проходили, нам всем такой опыт пригодился. Президент России Владимир Владимирович Путин не раз говорил о том, что современная система образования должна объединять то лучшее, что было раньше, и то, что есть сейчас. Вот трудовое образование, считаю, — одна из лучших традиций советской школы.

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…Постепенно к месту работ подходили местные жители. Вопросов, требующих обсуждения, накопилось предостаточно. Например, транспортный: 55-х маршруток стало меньше, и добраться в район Красного перекопа иногда достаточно проблематично. Потом заговорили о новой детской площадке — необходимость в ней назрела давно. Депутаты все вопросы взяли в проработку.

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— Мы в прошлом году проводили здесь собрание с жителями, говорили о необходимости совместной работы по благоустройству придомовой территории, — рассказала депутат Тульской городской Думы, первый заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Дарья Герасимова. — Люди должны относиться к своему двору, дому ответственно. Мы готовы помогать в организации собраний собственников жилья, в определении перечня работ, которые необходимы. И конечно, в самом благоустройстве. Сейчас мы договорились о том, что в начале августа встретимся еще раз и обсудим накопившиеся проблемы, выстроим четкий алгоритм действий. Уверена, у нас все получится.

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Тем временем к покрасочным работам присоединились и сами жильцы дома, причем делали это с большим энтузиазмом. Выходит, проект «Трудовые бригады» полезен еще и тем, что сближает соседей, объединяет людей в полезном деле.

— Вместе с ребятами из «Трудовых бригад» мы откликаемся на обращения жителей Тулы, которые выходят с предложением благоустройства объектов во дворах, — рассказал руководитель аппарата регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Павел Астафьев. — Стараемся делать все от нас зависящее. Конечно, будем и дальше стремиться к тому, чтобы дворовые площадки становились современнее, появлялось больше пространств, где можно провести время с детьми. Впереди у нас большие планы. Жители могут обратиться с предложениями по благоустройству через наши социальные сети. Мы обязательно приедем и поработаем вместе!

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