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За полгода тульские медики установили более 200 кардиостимуляторов
Фото минздрава Тульской области.

За полгода тульские медики установили более 200 кардиостимуляторов

Возраст пациентов — от 68 до 71 года.

В первом полугодии 2024 года в Тульском областном кардиодиспансере установили 237 кардиостимуляторов. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Сердечно-сосудистые заболевания наряду с онкологическими остаются самыми опасными для жизни человека. Нарушение ритма и проводимости сердца в структуре сердечно-сосудистых заболеваний занимает четвертое место, составляя 17 на 1000 населения. Внедрение в клиническую практику имплантации постоянных электрокардиостимуляторов (ЭКС) позволило значительно увеличить продолжительность и улучшить качество жизни пациентов с критической брадикардией.

Кардиостимуляторы устанавливают в областном кардиодиспансере более 10 лет. За это время около 4000 жителей региона получили новый ритм сердца.

— Пациентов с имплантированными ЭКС следует рассматривать как особый контингент ввиду их возраста, который у большинства превышает 60 лет, а также наличия у них множественных сопутствующих заболеваний. Установка кардиостимулятора проводится через небольшой разрез в области ключицы. Это малоинвазивное вмешательство, при котором хирург ориентируется на показания приборов и цифровые снимки. Средняя длительность операции зависит от вида проводимого вмешательства: от 40 минут до 3,5 часа. Возраст пациентов — от 68 до 71 года, но зачастую и более молодым пациентам требуется наша помощь, — рассказывает заведующий отделением Вячеслав Михайлов.

Всего в Тульской области на диспансерном учете состоит более 240 тысяч жителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С начала года только в ходе диспансеризации и профилактических осмотров было выявлено более 10 тысяч жителей с болезнями системы кровообращения, больше всего — с артериальной гипертензией.

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