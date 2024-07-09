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Обзор Myslo: что пишут в соцсетях тульские министры
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Обзор Myslo: что пишут в соцсетях тульские министры

По популярности у госслужащих на первом месте «ВКонтакте», о Telegram знают не все.

Тульские чиновники начали спешно заводить аккаунты в соцсетях. Недавно врио губернатора региона Дмитрий Миляев на встрече с тульской молодежью обязал подчиненных — начальников министерств и разных служб — общаться с народом в интернете.

Сам глава региона уже давно активно ведет свою страничку в соцсети «ВКонтакте». По словам Миляева, в личных сообщениях он сам отвечает на жалобы туляков. 

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— Я когда в конце 2019 года пришел работать главой администрации Тулы, то мне сразу сказали завести страницу «ВКонтакте». Я долго сопротивлялся и был последним, кто под давлением все-таки создал страницу. Люди писали, и я отвечал им сам. Приходит заявка в друзья, я тыкал постоянно «Принять». Осенью 2022 года я вернулся в правительство области, а люди продолжали писать. А я уже начальник большой. Мне написали — я одному министру отправил, второму. Сейчас сообщений стало еще больше. Где-то на мероприятие еду, открыл [соцсети] — ответил. Прихожу домой поздно, до часа ночи пишу всем ответы. Когда человек пишет Миляеву, а ему отвечает администрация Киреевского района — не очень понятно вообще, кто это, — рассказал Дмитрий Миляев. 

Блоги врио уже собрали в соцсети «ВКонтакте» 15,7 тысячи подписчиков, в Telegram — 22 601 подписчик. Чаще всего посты посвящены текучке — многочисленным рабочим выездам по проблемным и не только местам Тульской области. 

Myslo оценил соцсети остальных чиновников. Посмотрим, ведут ли они их для «галочки» или действительно подошли к задаче с большим энтузиазмом. Важно: чиновники в списке распределены случайным образом, их позиции в нем ни на что не влияют. 

 

Олег Дючков, министр ЖКХ

Начнем с самого животрепещущего — министерство ЖКХ. Его возглавляет Олег Дючков: всего 140 друзей и личная фотография в соцсети «ВКонтакте». Канала в Telegram нет. Не густо для одного из важных министерств. 

Михаил Малишевский, министр здравоохранения

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208 друзей в соцсети «ВКонтакте». Подписан на группы «Национальные проекты», «Минздрав России» и «+1 умная мысль». Посты разнообразные: в основном репосты со страниц врио Дмитрия Миляева, министерства здравоохранения и различных медицинских учреждений региона. Канала в Telegram нет. 

Игорь Казенный, министр имущественных и земельных отношений

Пустая страница в соцсети «ВКонтакте». Ни одной фотографии и 80 друзей. Канала в Telegram тоже нет. 

Татьяна Рыбкина, министр культуры

Страница в соцсети «ВКонтакте» живая — 511 друзей. Выкладывает посты о фестивалях, рассказывает о разных культурных событиях региона. Есть канал в Telegram с 267 подписчиками. 

Алексей Давлетшин, министр молодежной политики

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Один из самых активных пользователей «ВКонтакте» среди тульских чиновников — не зря связан с молодежью. 3906 друзей, посты по работе, личные фотографии с семьей — все это на странице в «ВК». Канал в Telegram есть. Но нашли мы его не сразу — все из-за названия. 

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Оксана Осташко, министр образования 

Пустая страница в соцсети «ВКонтакте». В профиле только фото и 49 друзей. Канала в Telegram нет.

 

Ярослав Раков, тульское минцифры

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Яркая страница в соцсети «ВКонтакте». У Ракова 602 друга, на стене репосты из группы «Цифровизация Тульской области» и немного личных фото. Любопытно, что канала в Telegram нет. 

Юрий Панфилов, министр природных ресурсов и экологии

Живая страница в «ВК». 669 друзей и подписка на Myslo — это приятно. Панфилов активно отвечает на вопросы жителей региона — есть обратная связь, радует подписчиков личными фото. Telegram-канала нет. 

 

Александр Бибиков, министр по контролю и профилактике коррупционных нарушений 

бибиков.png

Мертвая страница в «ВК». Есть только фото и 102 друга. Бибиков подписан на министерство, которое возглавляет, и главу Новомосковска Руслана Бутова. Телеграм-канала нет. 

 

Алексей Степин, министр сельского хозяйства

Как и у Бибикова, мертвая страница в «ВК». Есть личное фото и 143 друга. Степин подписан только на свое министерство. Телеграм-канала нет. 

 

Дмитрий Яковлев, министр спорта 

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Яркая страница в «ВК». Однако ведет ее Яковлев не так часто. Последний пост был в мае. У министра спорта 3095 друзей и 50 подписок на разные тульские сообщества. На стене чаще всего репосты из министерства спорта. Telegram-канала нет.

 

Павел Мусиенко, министр строительства 

Страниц в соцсетях не нашли. 

 

Родион Дудник, министр транспорта и дорожного хозяйства

Снова пустая страница в «ВК». Только фото для идентификации и 45 друзей. Ни подписок, ни постов. Ожидаемо, что и канала в Telegram нет. 

 

Татьяна Абросимова, министр труда и соцзащиты

абросимова.png

Страница в «ВК» активная, живая. У Абросимовой 838 друзей и 7 подписок на разные госведомства Тульской области. Все посты на стене — на социальную тематику. Есть личные и рабочие фото. Telegram-канала нет.

Похоже, тульские чиновники не очень жалуют Telegram. Да и общению на страницах в «ВК» тоже рады не все. Будем надеяться, что список чиновников, готовых к обратной связи с жителями, со временем станет длиннее. 

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Автор:
сегодня, в 14:41 0
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