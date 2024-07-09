Туляков предупредили о высокой степени пожароопасности в регионе

Фото Алексея Пирязева.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 10 по 12 июля местами на территории региона сохранится высокая степень пожароопасности (4-й класс).

Телефоны экстренных служб: 112, 101.