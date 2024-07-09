Туляков предупредили о высокой степени пожароопасности в регионе

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 10 по 12 июля местами на территории региона сохранится высокая степень пожароопасности (4-й класс).
Телефоны экстренных служб: 112, 101.
В Тульской области объявлено метеопредупреждение.
По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 10 по 12 июля местами на территории региона сохранится высокая степень пожароопасности (4-й класс).
Телефоны экстренных служб: 112, 101.
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