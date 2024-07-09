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149 выпускников Медицинского института ТулГУ получили дипломы: фоторепортаж

149 выпускников Медицинского института ТулГУ получили дипломы: фоторепортаж

Треть выпускников – целевики. В ближайшее время они отправятся на работу в медицинские учреждения Тульской области.

В понедельник, 8 июля, в Тульском государственном университете вручили дипломы выпускникам Медицинского института. В зале собрались друзья и родственники, а также руководители ведущих клиник региона.

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Поздравить ребят пришел заместитель министра здравоохранения Тульской области Сергей Мухин:

– Тульский государственный университет более 30 лет воспитывает профессиональные медицинские кадры. Выпускники работают врачами, некоторые из них выросли до руководителей лечебных учреждений, а кто-то уже преподает. 

Медицинские профессии востребованы среди абитуриентов. Всех выпускников мы ждем на работу в регионе. Наи-более востребованные специальности сейчас – неврологи, хирурги и врачи первичного звена.
У выпускников Медицинского института ТулГУ большие планы. Многие из них продолжат обучение в ординатуре.

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Мария Мазалова получила диплом по специальности «лечебное дело», но через пару лет планирует стать онкологом.

– У меня в семье все врачи. Папа – детский хирург, мама работала старшей медсестрой, брат – травматолог, а муж – онкоуролог. Я всегда мечтала работать в медицине и помогать людям. Диплом, который сегодня получила, позволяет мне работать терапевтом, но я решила стать онкологом, поэтому продолжу обучение. Хочу работать в новом онкологическом диспансере. Думаю, там я смогу оказывать людям качественную помощь.

Шесть лет в университете были прекрасными. Учиться было сложно, но я смогла получить красный диплом. Это несмотря на то, что на последнем курсе института у меня родился сын. Я успевала ходить на пары, пока родители и муж помогали с ребенком. Учебные задания иногда приходилось делать по ночам, но все получилось. Приятно было, что мне как студентке Медицинского института в связи с рождением ребенка дали выплату в размере 50 тысяч рублей. Это было очень ценно, мы купили кроватку и коляску. Такая поддержка молодых врачей очень значима.

На какую поддержку могут рассчитывать молодые врачи? 

Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одна из задач нацпроекта «Здравоохранение». 

В регионе действует комплекс мер социальной поддер-жки медицинских работников: 

  • предоставление материальной помощи студентам-целевикам: студенты специалитета получают дополнительно 5 тысяч рублей, а ординаторы – 10 тысяч рублей к стипендии; 
  • ежемесячная выплата врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам, врачам-терапевтам участковым, врачам общей практики (семейной медицины) – 15 000 рублей;
  • выплата по программе «Земский доктор/фельдшер» врачам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, удаленные от областного центра на 70 и более километров, – 1 500 000 или 1 000 000 рублей;
  • единовременные выплаты молодым специалистам по истечении первых трех лет работы в размере пяти окладов.
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сегодня, в 16:57 0
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