149 выпускников Медицинского института ТулГУ получили дипломы: фоторепортаж

Треть выпускников – целевики. В ближайшее время они отправятся на работу в медицинские учреждения Тульской области.

В понедельник, 8 июля, в Тульском государственном университете вручили дипломы выпускникам Медицинского института. В зале собрались друзья и родственники, а также руководители ведущих клиник региона.

Поздравить ребят пришел заместитель министра здравоохранения Тульской области Сергей Мухин:

– Тульский государственный университет более 30 лет воспитывает профессиональные медицинские кадры. Выпускники работают врачами, некоторые из них выросли до руководителей лечебных учреждений, а кто-то уже преподает.

Медицинские профессии востребованы среди абитуриентов. Всех выпускников мы ждем на работу в регионе. Наи-более востребованные специальности сейчас – неврологи, хирурги и врачи первичного звена.

У выпускников Медицинского института ТулГУ большие планы. Многие из них продолжат обучение в ординатуре.

Мария Мазалова получила диплом по специальности «лечебное дело», но через пару лет планирует стать онкологом.

– У меня в семье все врачи. Папа – детский хирург, мама работала старшей медсестрой, брат – травматолог, а муж – онкоуролог. Я всегда мечтала работать в медицине и помогать людям. Диплом, который сегодня получила, позволяет мне работать терапевтом, но я решила стать онкологом, поэтому продолжу обучение. Хочу работать в новом онкологическом диспансере. Думаю, там я смогу оказывать людям качественную помощь.

Шесть лет в университете были прекрасными. Учиться было сложно, но я смогла получить красный диплом. Это несмотря на то, что на последнем курсе института у меня родился сын. Я успевала ходить на пары, пока родители и муж помогали с ребенком. Учебные задания иногда приходилось делать по ночам, но все получилось. Приятно было, что мне как студентке Медицинского института в связи с рождением ребенка дали выплату в размере 50 тысяч рублей. Это было очень ценно, мы купили кроватку и коляску. Такая поддержка молодых врачей очень значима.

На какую поддержку могут рассчитывать молодые врачи?

Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одна из задач нацпроекта «Здравоохранение».

В регионе действует комплекс мер социальной поддер-жки медицинских работников: