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На пляже в Узловой ребенок порезал ногу: спасатели вытащили девочку из воды и оказали помощь
Даниил Бондарев и Михаил Андреев.

На пляже в Узловой ребенок порезал ногу: спасатели вытащили девочку из воды и оказали помощь

В отличие от пляжа в Советске, матросы-спасатели дежурят тут постоянно.

Пару дней назад на городском пляже в Узловой едва не произошла трагедия: маленькая девочка получила травму во время купания. На помощь ей пришли матросы-спасатели:

— Мы услышали крики о помощи, бросились в воду, помогли девочке выбраться. Как выяснилось, она порезала ногу о камень. Оказали первую помощь, успокоили и передали ребенка родителям, — рассказали Myslo Даниил Бондарев и Михаил Андреев.

По словам ребят, которые учатся в Донском политехническом колледже, идея устроиться на лето матросами-спасателями пришла в голову друзьям спонтанно. Обсудили её между собой и решили, что помогать людям — довольно хорошее занятие. 

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Напомним, в начале июня мы писали про удручающее состояние городского пляжа в Советске. Городской пляж хоть и является официально разрешенным для использования, на деле весьма далек от того, чтобы считаться безопасным.

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