Роспотребнадзор рассказал тулякам, чем можно заразиться через поцелуй

Сотрудники Роспотребнадзора по Тульской области рассказали жителям региона об инфекциях, которые могут передаваться через поцелуй. Памятку санитарные врачи подготовили ко Всемирному дню поцелуев, который отмечается ежегодно 6 июля.
Поцелуи являются одним из самых интимных проявлений чувств между людьми, но в тоже время они могут передавать множество вирусов и бактерий, включая вирусы гриппа, ОРВИ, вирус Зика, различные виды герпеса, а также бактерии, вызывающие ангину, язву желудка, кариес и пародонтоз, мононуклеоз.
Последний даже называют «болезнью поцелуев»: он вызывается вирусом Эпштейна-Барр, который распространяется через слюну.
— Следует избегать поцелуев с незнакомыми людьми или теми, кто имеет признаки инфекционных заболеваний, — отмечают санитарные врачи.
Чтобы снизить риск заражения инфекциями через поцелуи, необходимо: соблюдать правила гигиены полости рта, регулярно посещать стоматолога, минимизировать контакты с больными людьми или использовать при контакте средства персональной защиты — маски, перчатки.