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Жители Алексина пожаловались на ужасное состояние кладбища «Петровское»

Жители Алексина пожаловались на ужасное состояние кладбища «Петровское»

Вдоль дороги образовались стихийные свалки, которые мешают проезду машин.

В Алексине местные жители пожаловались на состояние кладбища «Петровское». Дорога и тропинки там завалены кучами мусора. Фотографии свалок опубликованы в группе телеграм-канала «Тула. Происшествия».

По словам жителей, на кладбище отсутствуют централизованные места для складирования мусора. Стихийные свалки вдоль дороги затрудняют проезд для автомобилистов. 

Напомним, в редакцию Myslo уже обращались неравнодушные жители по поводу состояния местных закрытых кладбищ. Например, для молодежи в Алексине Троицкое кладбище — отличное место для распития спиртного. После посиделок остаются горы бутылок и прочего мусора. Местные активисты стараются поддерживать порядок, но сил не хватает. Да и новый мусор быстро оказывается на прежних местах.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Алексина говорили, что о проблеме кладбищ знают и наводят порядок по мере поступления жалоб. 
 

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Автор:
сегодня, в 10:53 0
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