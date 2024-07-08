Жители Алексина пожаловались на ужасное состояние кладбища «Петровское»

В Алексине местные жители пожаловались на состояние кладбища «Петровское». Дорога и тропинки там завалены кучами мусора. Фотографии свалок опубликованы в группе телеграм-канала «Тула. Происшествия».

По словам жителей, на кладбище отсутствуют централизованные места для складирования мусора. Стихийные свалки вдоль дороги затрудняют проезд для автомобилистов.

Напомним, в редакцию Myslo уже обращались неравнодушные жители по поводу состояния местных закрытых кладбищ. Например, для молодежи в Алексине Троицкое кладбище — отличное место для распития спиртного. После посиделок остаются горы бутылок и прочего мусора. Местные активисты стараются поддерживать порядок, но сил не хватает. Да и новый мусор быстро оказывается на прежних местах.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Алексина говорили, что о проблеме кладбищ знают и наводят порядок по мере поступления жалоб.

