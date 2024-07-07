В Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности

Фото Алексея Пирязева

Эксперты оценивают ее в 4 класс.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 7-9 июля 2024 года местами на территории Тульской области ожидается высокая степень пожароопасности (4 класс).

Телефоны экстренных служб: 112, 101.