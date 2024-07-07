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Поток мигрантов в Тульскую область сократился в два раза
Фото Артема Жильцова.

Поток мигрантов в Тульскую область сократился в два раза

Такую статистику огласил Туластат.

В первом полугодии 2024 года миграционная убыль населения составила 442 человека. 

Кроме того, мигранты стали меньше приезжать в Тульскую область. Так, в январе – апреле 2024 года общий объем миграции составил 19,8 тыс. человек, что на 4 598 человек (на 18,8%) меньше, чем в соответствующем периоде 2023 года.

– Данные о миграции получены в результате разработки поступающих от территориальных органов МВД РФ форм федерального статистического наблюдения, которые составляются при регистрации и снятии с регистрационного учета населения по месту жительства и при регистрации по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. Формирование числа выбывших осуществляется автоматически в процессе электронной обработки данных о миграции населения при перемещениях в пределах РФ, а также по истечении срока пребывания у мигрантов независимо от места прежнего жительства, – резюмировали в Туластате. 

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сегодня, в 12:14 +2
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