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Суд наказал водителя скорой, из-за которой в аварии пострадала 4-летняя девочка

Суд наказал водителя скорой, из-за которой в аварии пострадала 4-летняя девочка

Ее признали виновной в ДТП и назначили штраф.

Щекинский межрайонный суд Тульской области признал виновной водителя скорой. Авария произошла 27 февраля 2024 года на дороге "Тула-Щекино" в районе поворота на поселок Первомайский: водитель Nissan влетела на перекрестке в скорую помощь, а потом столкнулась с автомобилем ГАЗ 33025, который ехал по встречке.

В суде установили, что водитель скорой Королева М.А. следовала со стороны Тулы в направлении Щекино, с проблесковыми маячками без специальных звуковых сигналов, и пересекала перекресток на красный. При этом она не уступила дорогу другому автомобилю. 

Водитель скорой отрицала вину. В суде после просмотра видео и изучения других доказательств ее все же признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ. Суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 2 500 рублей.

Также ранее мама пострадавшей девочки была наказана за нарушения при перевозке детей: юная пассажирка ехала без автокресла. 

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судскораяДТП
Место
Щекинский район

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