Жители деревень Большой Тулы задыхаются от вони и нашествия мух

После многочисленных проверок и предписаний куриный помет снова оказывается на полях около деревень Бабанино и Теплое Веневского направления.

О нашествии насекомых редакции Myslo рассказала читательница Марина.

— Начался июль, и у нас снова мухота и вонь! Опять наша птицефабрика свозит куриных помет, несмотря на законы. Только теперь во внеурочное время и втихаря, видимо. И не каждый день. Ближе к концу рабочего дня и часов до восьми-девяти вечера боронят в поле у деревни Бабанино, иногда в поля за деревней Теплое. Сразу появились «людоедские» мухи и адская вонь, до рвоты!

В полях в Бабанино - стена мух и вонища. В деревню вызвали полицию, зафиксировать очередное издевательство над нами.

Марина доехала до полей, чтобы посмотреть источник вони.

- Я даже выйти из машины не смогла толком! Мухота глаза и рот залепила.

Проблеме с нашествием мух и мерзкого запаха в Большой Туле несколько лет. Причина - в курином навозе, который свозила на поля местная птицефабрика. Подробности в нашем сюжете.