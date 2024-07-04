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Тулячек перепутали в роддоме: апелляцию истцов оставили без удовлетворения
Ольга Коробова и Светлана Косенкова. Скриншот из передачи телеканала "НТВ".

Тулячек перепутали в роддоме: апелляцию истцов оставили без удовлетворения

Две семьи никак не могут отсудить моральную компенсацию в сумме 21 млн рублей.

Коллегия областного суда оставила решение Суворовского межрайонного суда без изменений. В апреле тулячкам, которых перепутали в роддоме, отказали в удовлетворении иска. Решение мотивировали истекшими сроками давности. Женщины требовали с минздрава моральную компенсацию в 21 млн рублей. 

Резонансная история прогремела на всю страну в 2021 году. В 1969 году Светлану Косенкову и Ольгу Коробову перепутали в белевском родильном доме. Страшная правда вскрылась спустя полвека. 

Как ошибка медперсонала
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