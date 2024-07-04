На ул. Коминтерна благоустраивают поликлинику

Фото минздрава Тульской области.

В Туле продолжается благоустройство поликлиники на ул. Коминтерна. Здесь получают медицинскую помощь порядка 16 тысяч жителей. Об этом сообщает минздрав Тульской области.

В прошлом году в медучреждении завершился капитальный ремонт. По программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» были отремонтированы кабинеты, зоны ожидания для пациентов, коридоры и установлена новая мебель.

В поликлинике также обновлено медицинское оборудование: приобретены компьютерный томограф, флюорограф, аппарат ЭКГ, рентгеновская и стоматологическая установки.

Сейчас ведутся работы по благоустройству территории возле поликлиники. Средства выделены из регионального бюджета. Рядом с поликлиникой будут заасфальтированы тротуар и парковка, появится зона отдыха с лавочками. Благоустройство завершат в октябре.

Напомним, в 2024 году по программе модернизации первичного звена в больницы региона поступило 48 единиц медоборудования и 56 автомобилей. Также в этом году капитально отремонтируют 43 объекта здравоохранения и установят 33 модульные конструкции.