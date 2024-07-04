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Старинные фотосалоны: тулякам покажут фотографии начала XX века
Фото пресс-службы Тульского музейного объединения.

Старинные фотосалоны: тулякам покажут фотографии начала XX века

Горожан приглашают отметить День фотографа в Доме-музее В. В. Вересаева.

В усадьбе Смидовичей пройдет историческая гостиная, посвященная фотосалонам Тулы конца XIX — начала XX века. Спикер мероприятия — тульский исследователь, специалист по учебно-методической работе ТГПУ им. Л. Н. Толстого Никита Курганов. Он расскажет гостям о том, как выглядели фотосалоны два столетия назад и как туляки хранили фотографии.

Как сообщает пресс-служба Тульского музейного объединения, посетители также смогут увидеть частные снимки жителей начала XX века и узнать, что за люди на них запечатлены. 

День фотографа — 12 июля. В этот день родился Джордж Истмен, основатель компании Kodak, сделавший фотографию доступнее. 

Когда: 13 июля в 15.00.

Где: Тула, ул. Гоголевская, 82.

Вход свободный. 12+

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