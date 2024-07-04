Суд обязал УК заплатить компенсацию тулячке за текущую над квартирой крышу

Крыша в доме № 4 по ул. Приупской в Туле начала протекать четыре года назад. Все это время жители квартиры № 40 неоднократно обращались в свою УК.

В УК сначала что-то делали, но потом заявили, что крыша изношена, требуется капремонт, и — сложили руки.

Состояние же квартиры Алены Курлыковой, на которую текло с дырявой крыши, стало просто ужасным. Почти во всех комнатах бурно разрасталась черная плесень, обои отошли от стен. Люстру в зале заменила лампочка на проводе, а натяжной потолок из декоративного превратился в формальный элемент — из него периодически приходится сливать воду, которая скапливается после дождя.

Все эти дефекты УК каждый раз актировала, определяла нанесенный ущерб, но компенсировать его не спешила. Собственница квартиры сначала ждала, а потом обратилась с иском в суд.

В итоге УК обязали выплатить почти 1 млн рублей в качестве материальной компенсации.

Решение было вынесено в марте. Пока в добровольном порядке УК не спешит исполнять и решение суда.

— У меня трое детей, младшему 10 месяцев. Также со мной живет 15-летний брат, — рассказывает Алена Курлыкова. — Из-за многолетних протечек у нас даже на окнах плесень! Течет не только над нашей квартирой, в подъезде тоже капает с потолка во время дождей.

Обращались в ГЖИ Тульской области с жалобой на УК «Ресурс», но там только повторили ответ управляющей компании: «Крыша изношена, нужен капремонт». Но капремонт только в 2028 году состоится — еще 4 года будем зарастать плесенью? Мама подавала в суд на эту УК с иском о компенсации материального ущерба. В феврале вынесено решение, компания должна нам выплатить более миллиона рублей. Спустя месяц — тишина.

Качество работы этой УК не устраивало и остальных собственников квартир. Поэтому пока тянулось судебное разбирательство, УК в доме сменилась. Теперь их домом управляет «Наш ресурс».

Кто теперь должен разбираться с ремонтом крыши? Можно ли его не выполнять вообще, если крыша изношена? Myslo разбирался в ситуации вместе с помощником прокурора Пролетарского района Светланой Беликовой.

— ГЖИ ранее проводила проверку по обращениям жителей о протекании кровли в этом доме. Из информации, представленной Инспекцией, следует, что кровельное покрытие в изношенном состоянии. Текущий ремонт кровли запланирован на весенне-летний период 2024 года, — рассказала Светлана Беликова.

В региональной программе капремонта общедомового имущества ремонт кровли в доме запланирован на 2038–2040 гг.

Чтобы перенести срок ремонта, собственникам необходимо принять решение о формировании фонда капремонта на спецсчете у регионального оператора.

И когда нужная сумма накопится, на общем собрании собственников жилья необходимо принять решение о сроках, перечне и стоимости выполнения работ. В случае принятия положительного решения жителям необходимо представить протокол решения собрания собственников житья соответственно в Фонд капремонта Тульской области.

Что же касается бывшей УК, то крышу она ремонтировать не будет: после избрания новой УК у старой не осталось таких полномочий. Поэтому если сроки капремонта сдвинуть не получится, о ремонте крыши жителям придется договариваться уже с новой УК.