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Мифы народов России и таро: чем запомнилась ярмарка МИФа в Туле
Фото Дмитрия Дзюбина.

Мифы народов России и таро: чем запомнилась ярмарка МИФа в Туле

Корреспондент Myslo пошуршала страницами книг.

В эти выходные, 7 и 8 июля, в Туле прошла ярмарка издательства «Манн, Иванов и Фербер», на которой были представлены как новые книги, так и проверенные временем бестселлеры.

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Посетить ярмарку мог любой желающий, поэтому к середине дня вокруг стендов толпилось немало людей. Что вполне объяснимо, ведь ассортимент был довольно разнообразен: литература по саморазвитию и детективы, детские сказки и триллеры, фэнтези и исторические романы. Книги в буквальном смысле «разлетались, как горячие пирожки». 

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— Сейчас самое популярное — это серия мифов Поволжья, Дальнего Востока, мифы народов России. В этом году много детских книг и молодежной прозы, фентези для подростков. Даже классиков уже издаем с иллюстрациями для новой аудитории, — рассказала Myslo одна из организаторов ярмарки Анастасия. 

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Много было представлено и популярных сейчас карт таро и метафорических карт: в готическом, античном или мистическом стиле. Любой начинающий маг наверняка нашёл, что искал. Вырос спрос на эзотерическую литературу. 

— Основной интерес аудитории идет в направлении не теорий, а практических навыков — работы с подсознанием, понимания предназначения, кармических задач и поиска ресурса,  — рассказали организаторы. 

Также увеличился интерес у читателей к книгам о практиках медитаций, работе с осознанностью и о позитивном мышлении. 

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Было много красивых книг с иллюстрациями современных российских художников — Кориандр, ALES, Чаки Чаки, Selcha Uni, Renibet, Антейку, Таня Дюрер и др.

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МИФ устраивает подобные распродажи каждый год в июле ко дню рождения издательства. Не ушла с пустыми руками и корреспондент Myslo. 

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