Мифы народов России и таро: чем запомнилась ярмарка МИФа в Туле

Фото Дмитрия Дзюбина.

В эти выходные, 7 и 8 июля, в Туле прошла ярмарка издательства «Манн, Иванов и Фербер», на которой были представлены как новые книги, так и проверенные временем бестселлеры.

Посетить ярмарку мог любой желающий, поэтому к середине дня вокруг стендов толпилось немало людей. Что вполне объяснимо, ведь ассортимент был довольно разнообразен: литература по саморазвитию и детективы, детские сказки и триллеры, фэнтези и исторические романы. Книги в буквальном смысле «разлетались, как горячие пирожки».

— Сейчас самое популярное — это серия мифов Поволжья, Дальнего Востока, мифы народов России. В этом году много детских книг и молодежной прозы, фентези для подростков. Даже классиков уже издаем с иллюстрациями для новой аудитории, — рассказала Myslo одна из организаторов ярмарки Анастасия.

Много было представлено и популярных сейчас карт таро и метафорических карт: в готическом, античном или мистическом стиле. Любой начинающий маг наверняка нашёл, что искал. Вырос спрос на эзотерическую литературу.

— Основной интерес аудитории идет в направлении не теорий, а практических навыков — работы с подсознанием, понимания предназначения, кармических задач и поиска ресурса, — рассказали организаторы.

Также увеличился интерес у читателей к книгам о практиках медитаций, работе с осознанностью и о позитивном мышлении.

Было много красивых книг с иллюстрациями современных российских художников — Кориандр, ALES, Чаки Чаки, Selcha Uni, Renibet, Антейку, Таня Дюрер и др.

МИФ устраивает подобные распродажи каждый год в июле ко дню рождения издательства. Не ушла с пустыми руками и корреспондент Myslo.