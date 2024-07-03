Студенты-медики из Тулы, Рязани и Москвы проходят практику в новомосковской больнице

Фото минздрава Тульской области.

Они получают опыт работы в терапевтических, акушерско-гинекологических, офтальмологических и хирургических отделениях.

Студенты медицинских вузов Тулы, Рязани и Москвы осваивают практические навыки врачебной деятельности на базе городской клинической больницы Новомосковска. Об этом сообщает минздрав Тульской области.

В этом году практиканты 4-5 курсов получают опыт работы в терапевтических, акушерско-гинекологических, офтальмологических и хирургических отделениях. Студенты более ранних курсов проходят санитарскую и сестринскую практики, работают помощниками младшего и среднего медицинского персонала.

Ирина Сорокина, заведующая отделением терапии Новомосковской больницы, отметила высокий уровень подготовки студентов, который заметно растет по мере их обучения.

— Студенты, проходящие врачебную практику, уже выполняют важные функции в отделении, курируя пациентов и взаимодействуя с ними напрямую: участвуют в обходе, измеряют и контролируют динамику давления, пульса и других показателей, — сказала Ирина Сорокина.

После получения диплома о высшем образовании те из них, кто обучается по целевому направлению, будут трудоустроены в Новомосковскую городскую клиническую больницу.

В этом году в Новомосковскую городскую клиническую больницу будет трудоустроено 10 молодых врачей, получивших образование по целевому направлению. Это пять терапевтов, а также пять студентов ординатуры, получающих узкие специальности.