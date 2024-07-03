  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Студенты-медики из Тулы, Рязани и Москвы проходят практику в новомосковской больнице - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Студенты-медики из Тулы, Рязани и Москвы проходят практику в новомосковской больнице
Фото минздрава Тульской области.

Студенты-медики из Тулы, Рязани и Москвы проходят практику в новомосковской больнице

Они получают опыт работы в терапевтических, акушерско-гинекологических, офтальмологических и хирургических отделениях.

Студенты медицинских вузов Тулы, Рязани и Москвы осваивают практические навыки врачебной деятельности на базе городской клинической больницы Новомосковска. Об этом сообщает минздрав Тульской области.

В этом году практиканты 4-5 курсов получают опыт работы в терапевтических, акушерско-гинекологических, офтальмологических и хирургических отделениях. Студенты более ранних курсов проходят санитарскую и сестринскую практики, работают помощниками младшего и среднего медицинского персонала. 

Снимок экрана 2024-07-03 170342.png

Ирина Сорокина, заведующая отделением терапии Новомосковской больницы, отметила высокий уровень подготовки студентов, который заметно растет по мере их обучения.

— Студенты, проходящие врачебную практику, уже выполняют важные функции в отделении, курируя пациентов и взаимодействуя с ними напрямую: участвуют в обходе, измеряют и контролируют динамику давления, пульса и других показателей, — сказала Ирина Сорокина.

После получения диплома о высшем образовании те из них, кто обучается по целевому направлению, будут трудоустроены в Новомосковскую городскую клиническую больницу. 

В этом году в Новомосковскую городскую клиническую больницу будет трудоустроено 10 молодых врачей, получивших образование по целевому направлению. Это пять терапевтов, а также пять студентов ординатуры, получающих узкие специальности.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:03 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаНовомосковск
Прочее
студенты-медики

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На предприятии в Алексине рабочий получил сильные ожоги
На предприятии в Алексине рабочий получил сильные ожоги
Вильфанд предупредил россиян об опасных «египетских» ночах
Вильфанд предупредил россиян об опасных «египетских» ночах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.