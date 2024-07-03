На предприятии в Алексине рабочий получил сильные ожоги

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Накануне, 2 июля, на предприятии в Алексине рабочий получил множественные ожоги тела, когда загружал вещества в смеситель. С травмами мужчину доставили в больницу.

По факту инцидента Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

— Следователем территориального следственного отдела осмотрено место происшествия, изъята документация имеющая значение для следствия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Проводится комплекс иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в региональном ведомстве.

В рамках уголовного дела следователи дадут оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на предприятии.