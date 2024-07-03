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2 июля температура в Туле достигла исторического максимума
Фото Алексея Пирязева.

2 июля температура в Туле достигла исторического максимума

Прошлый рекорд зафиксировали 87 лет назад.

Вчера столбики термометров в областной столице побили рекорд. 2 июля градус термометров поднялся до +31,8. Таким образом, был побит рекорд 1937 года — тогда зафиксировали максимальную температуру в +31,5 градусов

Как отметили синоптики тульского Гидрометцентра, минимальная температура 2 июля в этом году составила +17,9 градуса. Примечательно, что рекордный температурный минимум в этот же день зафиксировали в 2022 году — +7 градусов

К слову, очередной температурный рекорд ожидается и сегодня, 3 июля. Синоптики прогнозируют до +32 градусов в Туле. Исторический максимум +31,8 градуса в оружейной столице фиксировали 3 июля 1959 года. 

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сегодня, в 10:27 0
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