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«Где эти кондиционеры обещанные?»: Myslo измерил температуру в городском общественном транспорте
Фото Юлии Коршуновой.

«Где эти кондиционеры обещанные?»: Myslo измерил температуру в городском общественном транспорте

Прокатились с термометром в автобусах, троллейбусах и трамваях. Спойлер: везде выше нормы.

В 2021 году Дмитрий Миляев, тогда ещё глава администрации Тулы, подписал постановление о допустимом температурном режиме при осуществлении пассажирских перевозок. По нему летом при среднесуточной температуре +20° температура внутри салонов не должна превышать +25°. А как у нас?

В эксперимент мы отправились 27 июня в 12.00, когда еще не было сильной жары. На улице градусник показывал от +26° в тени и до +28° на солнце. Поехали!

Троллейбус № 4

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Это не самый старый троллейбус, но кондиционером он не оснащён, поэтому ездит с открытыми форточками.

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Но температуру внутри это совсем не снижает: столбик термометра почти приблизился к отметке +30°.

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Людей в троллейбусе оказалось не так много: четверг, рабочее время. В час пик вечером (а особенно в самый тёплый день), когда жара ещё не успевает уйти, термометр легко покажет на пару градусов выше. 

Троллейбус № 2

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Заходим в троллейбус и с порога слышим ругань. Ругается отец семейства на обстановку в салоне:

— Где эти кондиционеры обещанные? Все форточки открыты, а такая духота всё равно! 

По разговору понимаем, что семье придётся выйти раньше своей остановки: женщина уговаривает мужа доехать хотя бы до Первомайской, а оттуда они двинутся пешком.

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Форточки действительно открыты, в салоне и правда очень душно. Градусник показал +31°. 

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Трамвай № 13

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Трамвай «Львёнок» — новейшее приобретение «Тулгорэлектротранса». Он считается самым комфортным городским транспортом: внутри работает кондиционер, салон просторный и вместительный. На информационном табло транслируют новости, интересные факты о России и сообщают, насколько внутри жарко. В этот раз табло показало +26°.

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Надпись на форточках призывает их не открывать: работает кондиционер. Окошки и правда закрыты, кондиционер работает с характерным звуком. Не особенно душно и совсем не жарко. 

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Спрашиваем у пожилой женщины-пассажирки, насколько ей комфортно передвигаться в общественном транспорте в такую жару. Отвечает:

— В «Львёнке» очень даже комфортно, но вот, бывает, сажусь на более старый 12-й трамвай, и там уже сложнее. В моём-то возрасте я плохо жару переношу: приходится от солнышка прятаться.

А в «Львёнке» и правда комфортно. На нашем термометре — ровно +26°, как и показывает табло. Погрешность нулевая. 

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Трамвай № 12

Послушали бабушку и пересели на 12-й трамвай. Это уже не «Львёнок»: вагон более старый, уже без кондиционера — окна нараспашку.

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Здесь пожилым людям точно несдобровать: почти +30°, солнце светит прямо на сиденья. Трамвай едет медленно, поэтому приятный сквозняк из открытых форточек не получается. Путь из Заречья на Зеленстрой покажется походом в сауну.

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Автобус № 24

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Вот ещё один «зареченский» транспорт. Автобус новый, из партии «красно-белых». 

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На стекле надпись «Форточки не открывать, работает кондиционер» находится аккурат под открытым окошком. В новеньком автобусе кондиционер предусмотрен, но по какой-то причине не работает.

Отследить температуру без термометра невозможно: информационного табло в таких автобусах нет. При входе в транспорт столбик сразу пополз вверх к отметке +31°. 

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В автобусе очень жарко и душно, особенно когда он стоит на долгих светофорах.

Троллейбус № 7

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Троллейбус новый, но кондиционер в нём почему-то не работает. Открыты форточки, предостерегающих надписей под ними нет.

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Снова пристаём к пассажирам с вопросом, комфортно ли им здесь. Женщина средних лет отвечает:

— Мне очень даже комфортно. И это несмотря даже на то, что я очень часто езжу на машине: привыкла к другому уровню комфорта. И на троллейбусы не жалуюсь, и даже на маршрутки.

Температура внутри не самая приятная: почти +31°. 

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Автобус № 13

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Автобус тоже «красно-белый», но от 24-го отличается в первую очередь наличием информационного табло с указанием температуры. Внутри, если верить надписи, +27°, снаружи — +33°.

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Форточки открыты — значит, кондиционер не работает. Внутри, несмотря на окна нараспашку, всё равно жарко и душно, хотя автобус забит лишь наполовину.

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Информационное табло обмануло нас на целых три градуса: в салоне +30°. 

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что в итоге?

Абсолютный антирекорд мы зафиксировали в 7-м и 2-м троллейбусах, а также в 24-м автобусе. +31° — это никуда не годится! Самым комфортным, как и ожидалось, оказался 13-й «Львёнок», хотя и в нём температура выше нормы на один градус.

Постановление администрации не выполняется. Пассажиры городского транспорта вправе жаловаться на жару ответственным органам.

куда обращаться?

Вот несколько полезных телефонов, по которым можно обратиться с проблемой несоблюдения температурного режима в транспорте:

1. МКП «Тулгорэлектротранс», диспетчерские:

  • 8 (4872) 254-248;
  • 8 (4872) 254-594;
  • 8 (4872) 256-150.

2. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области:

  • 8 (4872) 24-51-11.

3. Единая дежурно-диспетчерская служба Тульской области (город Тула):

  • 8 (4872) 47-20-37;
  • 8 (4872) 47-20-34.

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сегодня, в 13:32 0
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