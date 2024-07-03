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Илья Беспалов вручил награды сотрудникам ГАИ
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Илья Беспалов вручил награды сотрудникам ГАИ

Торжественное мероприятие было приурочено к 88-летию Госавтоинспекции.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов поздравил работников ГАИ с профессиональным праздником и вручил им награды.

– Перед каждым из вас ежедневно стоит задача, с которой вы с честью справляетесь, – обеспечение порядка и безопасности на дорогах города-героя Тулы. Вы стоите на защите Правил дорожного движения. На вашем счету – спасенные жизни и здоровье людей. От лица всех туляков благодарю вас за службу, – сказал Илья Ильич.

Отличившиеся сотрудники тульской ГАИ получили медали «За вклад в развитие транспорта и дорожного хозяйства», ведомственные награды и благодарственные письма. Почетный знак «За заслуги перед городом» был вручен начальнику УГИБДД УМВД России по Тульской области, полковнику полиции Игорю Пекулову.

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вчера, в 22:31 0
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