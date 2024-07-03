Где в Туле 4 июля не будет электроэнергии

Они пройдут с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:
- ул. Кирова, 135,
- ул. Советская, 53,
- ул. Пузакова, 36-а, 38,
- ул. М. Горького, 19, 25-а, 29, 29-а,
- пер. Н. Руднева, 6-12 (чётн.), 5-13 (нечётн.), 6-а, 8-а, 10-а,
- пер. Шевченко, 3-15 (нечётн.), 6, 6-а, 6-в, 8, 8-а, 10, 10-а, 10-б,
- ул. Н. Руднева, 32-46 (чётн.), 23-47 (нечётн.), 34-а, 39-а,
- ул. Клюева, 8, 8-а,
- ул. Циолковского, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 10, 12, 12-а, 27, 29, 31,
- 3-й Южный пр-д, 1-15 (нечётн.), 4-16 (чётн.),
- 1-й Городской пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 7-а,
- ул. Станиславского, 15-27 (нечётн.), 21-а,
- ул. Шевченко, 16-26 (чётн.), 5, 5-а, 5-б, 7, 11, 11-а,
- ул. Мезенцева, 1, 3,
- Мясново: Ханинский пр-д, 11, 11-а, 13, 15, 15/1, 15/2, 15/3,
- Михалково: ул. Кольцевая, 14-56 (чётн.), 25-45 (нечётн.), 1, 2, 6-а, 7, 9, 17, 19,
- пос. Южный: ул. Автомобилистов, 12, 18, 20,
- ул. Шахтёрская, 1, 2,
- Шахтёрский пр-д,
- пос. Косая Гора: ул. Дронова, 7-11 (нечётн.),
- ул. Гагарина, 12-18 (чётн.),
- 3-й Горьковский пр-д, 6, 8.