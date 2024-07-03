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Где в Туле 4 июля не будет электроэнергии

Где в Туле 4 июля не будет электроэнергии

«Тулгорэлектросети» предупреждают о предстоящих отключениях.

Они пройдут с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:

  • ул. Кирова, 135,
  • ул. Советская, 53,
  • ул. Пузакова, 36-а, 38,
  • ул. М. Горького, 19, 25-а, 29, 29-а,
  • пер. Н. Руднева, 6-12 (чётн.), 5-13 (нечётн.), 6-а, 8-а, 10-а,
  • пер. Шевченко, 3-15 (нечётн.), 6, 6-а, 6-в, 8, 8-а, 10, 10-а, 10-б,
  • ул. Н. Руднева, 32-46 (чётн.), 23-47 (нечётн.), 34-а, 39-а,
  • ул. Клюева, 8, 8-а,
  • ул. Циолковского, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 10, 12, 12-а, 27, 29, 31,
  • 3-й Южный пр-д, 1-15 (нечётн.), 4-16 (чётн.),
  • 1-й Городской пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 7-а,
  • ул. Станиславского, 15-27 (нечётн.), 21-а,
  • ул. Шевченко, 16-26 (чётн.), 5, 5-а, 5-б, 7, 11, 11-а,
  • ул. Мезенцева, 1, 3,
  • Мясново: Ханинский пр-д, 11, 11-а, 13, 15, 15/1, 15/2, 15/3,
  • Михалково: ул. Кольцевая, 14-56 (чётн.), 25-45 (нечётн.), 1, 2, 6-а, 7, 9, 17, 19,
  • пос. Южный: ул. Автомобилистов, 12, 18, 20,
  • ул. Шахтёрская, 1, 2,
  • Шахтёрский пр-д,
  • пос. Косая Гора: ул. Дронова, 7-11 (нечётн.),
  • ул. Гагарина, 12-18 (чётн.),
  • 3-й Горьковский пр-д, 6, 8.

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