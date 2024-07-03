Аномальная жара в городе: где в Туле бесплатно раздают воду?

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Воду в Туле планируют раздавать до 19.00 на точках по продаже кваса по следующим адресам:

Красноармейский проспект, 48, корп. 2;

перекресток ул. Смидович и ул. 9 Мая, д. 5;

ул. Кутузова, д. 13;

ул. Ложевая, д. 123, ост. «Ул. Степанова»;

перекресток ул. Кутузова, д. 16 и ул. Шухова;

перекресток Марата, д. 24 и ул. Плеханова;

Красноармейский пр., д. 17;

перекресток ул. Жаворонкова и ул. Фр. Энгельса;

ул. Фрунзе, д. 5;

ул. Октябрьская, д. 95;

ул. М. Горького, д. 14;

ул. Октябрьская, д. 9;

ул. Пузакова, д. 5;

ул. Кауля, д. 45;

ул. Н. Руднева, д. 62;

пр. Ленина, д. 28;

ул. Рязанская, д. 7.

Сегодня к акции присоединилось одно из крупных производственных предприятий. При поддержке администрации Тулы оно организовало раздачу бутилированной воды на пересечении ул. Епифанской и Пролетарской, а также на пересечении ул. М. Горького и Октябрьской.